🎥 Dag 3 in de Saudi Tour: een overstekende ezel, een uitval van Štybar en Uno-X juicht na sprint van beperkte groep

Het was weer een opvallende dag in de Saudi Tour. Štybar stak met een late uitval zijn hand uit naar de ritzege, maar het was Wærenskjold van Uno-X die kon juichen aan de finish.

Die begon aan het treinstation van Al Manshiyah en eindigde in Abu Rakah: een rit van 159,2 kilometer. Uiteraard wierp een vroege vlucht zich op in een poging om de sprint te vermijden, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. De kopgroep brokkelde uiteen, de ene aanvaller zat al sneller terug in het peloton dan de andere. Met ruim 40 kilometer te gaan had enige leider Txomin Juaristi nog een voorgift van 49 seconden.

Ook achter hem moest er hard gereden worden, want op iets meer dan 25 kilometer van de aankomst werden er ineens waaiers getrokken. Eindelijk animo, want tot dan was een overstekende ezel zowat het meest spannende wat tijdens de koers te gebeuren viel. Het kwam wel opnieuw samen en de grote namen zaten vooraan op de eerste rijen. Juaristi was er dus aan voor de moeite.

🚴‍♂️🇸🇦 | Je ziet wel vaker een ezel die vlak voor het peloton oversteekt, maar in de Saudi Tour gebeurt het letterlijk. Bij de tussensprint nog wel... Gelukkig loopt het goed af! 😱😱 #SaudiTour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ozpk3rlQ4G — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 1, 2023

Het tempo zakte nu niet meer, waardoor het peloton best nog uitgedund werd. UAE zou kopman Gibbons alvast niet kunnen uitspelen: de Zuid-Afrikaan kende pech op drie kilometer van de meet. Štybar had zijn zinnen gezet op een late uitval, Eekhoff ging er nog achteraan. Hun pogingen droegen niet tot het einde: het werd nog een sprint met een beperkt groepje, gewonnen door Søren Wærenskjold van Uno-X.