🎥 VIDEO: Arnaud De Lie slaat meteen toe in Ster van Bessèges, hij klopt onder meer Mads Pedersen in sprint bergop

Arnaud De Lie heeft zijn tweede zege van het seizoen behaald.

De Ster van Bessèges, de eerste Franse rittenkoers van het jaar, is woensdag van start gegaan. De eerste rit was er een met start en aankomst in Bellegarde. Onderweg weinig hindernissen, maar de laatste 700 meter liepen wel bergop aan zo'n 8,2%.

Een trio vluchters met daarbij Ayco Baestiaens (Alpecin-Deceuninck) had een voorsprong van zo'n 5 minuten op het peloton. Op zo'n 35 kilometer van de meet werden ze gegrepen, het peloton was dan al uit elkaar gespat door de wind.

De twee groepen kwamen op zo'n 10 kilometer van het einde weer samen en dus werd het bergop sprinten. Mads Pedersen, die vorig jaar de eerste rit won, zette van ver aan, maar De Lie volgde gezwind in zijn wiel.

De Lie maakt het machtig af

De Lie wachtte op zijn moment en sprintte naar zijn tweede zege van het seizoen, na eerder de Clàssica Valenciana gewonnen te hebben. Mads Pedersen werd tweede, Benoit Cosnefroy derde. Dylan Teuns strandde op drie seconden op plek vier, Aaron Van Poucke werd achtste. De Lie is ook de eerste leider.

