De vorige WK's in Hoogerheide: een Belgisch blok in 2009 en een thriller in 2014

Zondag staat het WK veldrijden bij de mannen op het programma. Hoogerheide was al 2 keer eerder het decor. Bij de mannen leidde dat telkens tot een legendarische wedstrijd.

In 2009 was Hoogerheide voor de 1e keer het decor van het WK veldrijden. Met Sven Nys en Niels Albert had België enkele topfavorieten. Ook Bart Wellens en Erwin Vervecken behoorden tot de outsiders. De voornaamste concurrenten waren Zdenek Stybar uit Tsjechië en Francis Mourey uit Frankrijk.

Dan was er ook nog Lars Boom uit Nederland. Voor het WK sprak hij zichzelf uit als de absolute topfavoriet om zichzelf op te volgen. Hij zou in eigen land moeilijk te kloppen zijn. Die uitspraken maakten de Belgen kwaad. Ze vormden voor het eerst een blok. Ze wilden samen de wereldtitel terug naar België halen. Zo wilden ze aan Boom laten zien dat hij ongelijk had.

In de 1e ronde kon Albert wegrijden. Boom leidde de achtervolging. Toen hij merkte dat hij het niet alleen kon oplossen, keek hij achterom en vroeg hij om hulp. Achter hem reed een Belgisch blok en niemand wou overnemen. Zo was de vogel gaan vliegen. Albert reed elke ronde uit en werd op zijn 22e voor het eerst wereldkampioen. Stybar pakte nog zilver en Nys brons. Op het podium stonden alleen maar lachende gezichten. Boom moest overigens ook nog eens afrekenen met materiaalpech en werd pas 20e.

© photonews

5 jaar later was het WK terug in Hoogerheide. Enkele favorieten van 2009 waren er nog. Nys was de uittredende wereldkampioen. Ook ware Albert en Mourey er nog. Net als Stybar die zich ondertussen al meer op zijn wegcarrière focuste. Klaas Vantornhout, Kevin Pauwels, Tom Meeusen en Lars van der Haar waren erbij gekomen.

Stybar had tijdens het seizoen minder crossen gereden en daardoor moest hij van startrij 4 vertrekken. Dat deerde hem niet, want al snel was hij vooraan te vinden. Eerst reed hij nog samen met Nys, van der Haar en Mourey aan kop, maar na een versnelling van de Tsjech bleven enkel Nys en Stybar nog over.

Dat was het begin van een spannend duel. Elk maakten ze hun foutjes. Eerst kon Nys wegrijden na een val van Stybar. Nadien kon Stybar terugkeren na een val met Nys. In de laatste ronde voerde Stybar de forcing. Hij dwong Nys in de fout en zo reed hij naar zijn 3e regenboogtrui bij de profs. Nys reed naar zilver, terwijl Pauwels vanuit de achtergrond nog naar brons reed.