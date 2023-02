Performance manager Aike Visbeek over succesformule en eerste plaats Intermarché: "Sterk starten was ons plan"

Intermarché-Circus-Wanty staat op de eerste plaats op de UCI-ranking en dat is volgens de performance manager geen toeval.

Intermarché-Circus-Wanty prijkt als eerste ploeg in 2023 bovenaan op de UCI WorldTour-ranking. En dat ondanks dat de ploeg vijf van zijn tien beste renners moest laten gaan deze winter met onder meer Kristoff, Hermans en Pozzovivo.

Met Costa (die al won), Calmejane en Teunissen haalde de ploeg wel mooie vervangers. "Je zag dat er openlijk vraagtekens werden gezet en zelfs kritiek kwam op ons transferbeleid. Ook intern werden ze wat nerveus, dus sterk starten was ons plan. Dat pakt nu goed uit, al had ik ook niet verwacht dat we zo succesvol zouden zijn", zegt performance manager Aike Visbeek bij Sporza.

De succesformule van de Belgische ploeg is niet heel spectaculair volgens Visbeek: "We geven onze renners veel vertrouwen en een duidelijk plan. Dat is een goeie combinatie", zegt de Nederlander nog.