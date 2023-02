Remco Evenepoel zal tweede plaats in Valencia niet verbeteren dit jaar, dertien Belgen staan wel aan de start

De Ronde van Valencia gaat woensdag van start.

Vorig jaar werd Remco Evenepoel nog tweede in de Ronde van Valencia, hij droeg toen ook twee dagen de leiderstrui. De Rus Alexander Vlasov was toen net iets beter in de enige echte bergetappe. Evenepoel start dit jaar niet, hij reed zondag nog de laatste rit in San Juan en de UAE Tour (20-26/02) wordt zijn eerst volgende wedstrijd.

Vlasov (BORA-hansgrohe) staat ook dit jaar aan de start en lijkt de grootste kandidaat om zichzelf op te volgen. Geen echte sprintersetappe ook dit jaar, elke rit bevat wel een beklimming van minstens tweede categorie. De Ronde van Valencia eindigt zondag.

Geen Evenepoel dus aan de start, maar wel dertien Belgen. Onder meer Tom Devriendt debuteert voor zijn nieuwe ploeg Q36.5, Laurens Huys en Loïc Vliegen moeten bij Intermarche-Circus-Wanty Biniam Girmay en de Est Mads Mikhels bijstaan.

Tosh Van Der Sande (Jumbo-Visma), Laurens De Plus en Edward Theuns (Trek-Segafredo) trappen er ook hun seizoen af. De rest van de Belgen zit bij Team Flanders-Baloise, dat naast Intermarche-Circus-Wanty het enige Belgische team is.