🎥 Ronde van Valencia: Italiaan Giulio Ciccone wint boven op Alto de Pinos en is de nieuwe leider

De Italiaan was de beste in een sprint in van een kleine groep.

In de Ronde van Valencia stond er op dag twee meteen heel wat klimwerk op het programma. Maar liefst zeven officiële bergjes stonden er op het programma. De finish lag boven op de Alto de Pinos, waarbij de eerste kilometers vlak waren, en de laatste drie kilometer aan zo'n 7% met uitschieters tot 10%. Vier renners kozen voor de vlucht, de Spanjaard Romo (Astana), de Canadees Perry (Human Powered Health) en de Italianen De Marchi (Jayco-AlUla) en Zoccarato (Bardiani). Ciccone met goede aanval Leider en ritwinnaar van woensdag, Biniam Girmay, moest op de voorlaatste klim op zo'n 35 kilometer van de streep lossen. Vooral Bahrein-Victorious en INEOS-Grenadiers namen het werk in handen in het peloton. Romo en De Marchi hielden het vooraan lang uit, maar op 5 kilomter van de meet was het over. McNulty probeerde het als eerste vanuit het peloton, de jonge Gloagg (Jumbo-Visma) kwam aansluiten, maar iedereen kwam nog terug. Ciccone timide goed in de smalle en bochtige finale en won. Geoghegan Hart werd tweede, Pello Bilbao derde. De Italiaan Ciccone is ook de nieuwe leider. 🔴¡VICTORIA para Giulio Ciccone en el Alto de Pinos! #VCV2023



