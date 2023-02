🎥 Ruben Guerreiro (Movistar) pakt zege in vierde rit Saudi-Tour en neemt optie op de eindzege

In de Saudi Tour was het na drie sprintetappes toch eens aan de klimmers. In de rit van 163 kilometer lag op zo'n 10 kilometer van de streep een klim van zo'n 3 kilometer aan 12%.

Vier renners kozen voor de vlucht, met daarbij geen bekende namen. Net voor de klim werden ze echter ingerekend en was het aan het peloton om uit te maken wie won en ook voor de eindzege ging.

Formolo en Großschartner (UAE), Buitrago (Bahrein-Victorious) en Guerreiro (Movistar) waren de beste bergop, leider Milan moest op de steile stukken lossen. Op de vlakke laatste 10 kilometer kwam de groep van de leider toch nog dicht, maar er werd gesprint voor de zege in de kopgroep.

Buitrago probeerde het nog met een late aanval, Guerreiro dichtte de kloof en werkte het nadien ook af in de sprint. Formolo werd tweede, Buitrago derde, Großschartner strandde op plek vier. Guerreiro is door de bonificatieseconden onderweg en aan de streep de nieuwe leider en neemt ook een optie op de eindzege. Vrijdag volgt er nog een laatste sprintetappe.

