Hennie Stamsnijder stoort zich aan de vele stages van de crossers

Tegenwoordig gaan de crossers regelmatig op stage. Oud-veldrijder Hennie Stamsnijder stoort er zich geweldig aan.

Vroeger reden de renners 30 tot 40 crossen per jaar. Tegenwoordig is hun veldritprogramma wat lichter en slaan ze af en toe een cross over.

Hennie Stamsnijder, wereldkampioen veldrijden in 1981, ziet die trend niet graag gebeuren. Vooral niet omdat ze regelmatig op stage gaan. Na 3 crossen moeten ze volgens de Nederlander al dringen op trainingsstage. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Ook Roland Liboton ziet dat niet graag gebeuren. Hij wordt er zelfs zot van, maar hij ziet er ook enkele nadelen in. Je rijdt onder de Spaanse zon en dan moet je in de kou op een bevroren wei rijden, zodat je ziek wordt. Ook zijn ze volgens Liboton de feeling met het veld kwijt. Ze hebben 1 à 2 crossen nodig om opnieuw echt goed te zijn.

Volgens Stamsnijder moeten ze in België blijven om te trainen. Je doet volgens hem alleen hardheid op door in winterse temperaturen te trainen.