"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

Axel Merckx is al enkele jaren ploegleider en manager van opleidingsploeg Hagens Berman Jayco. Hij zag de voorbije jaren wel heel veel veranderen en niet altijd in positieve zin.

Bij zijn ploeg Hagens Berman Jayco, die tot 2023 Hagens Berman Axeon heette, probeert Axel Merckx om jonge renners naar de profs te leiden. Heel wat toppers uit het huidige peloton reden ooit voor de ploeg van Merckx.

Joao Almeida, Tao Geoghegan Hart, Neilson Powless, Jasper Stuyven en Jasper Philipsen begonnen allemaal hun carrière bij Merckx. Jan Christen, Antonio Morgado en Ivan Romeo zijn recentere voorbeelden. Merckx zag de voorbije jaren wel veel veranderen.

Beloften spiegelen zich vaak aan Evenepoel

Beloften hebben nu vaak al een persoonlijke coach, een manager en werken samen met een diëtist. "Ik vind het niet zo’n goede evolutie, maar tegenwoordig komen beloftenploegen met een bus van een miljoen euro naar de koers", zegt Merckx bij Het Nieuwsblad.

Hij vindt dat beloften te verwend zijn en al te veel als profrenners leven terwijl ze nog geen prof zijn. Renners van 18 jaar blijven kinderen voor Merckx, niet iedereen kan het speciale koersleven fysiek en mentaal al aan.

"Ik zie veel jongens in elkaar storten. Ofwel stoppen ze, ofwel belanden ze in een depressie, ofwel duurt het heel lang vooraleer ze hun niveau halen. Het probleem is dat veel beloften zich met Evenepoel vergelijken, maar Remco is one of a kind."