Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

Lotte Kopecky wil na de Tour de France Femmes even tot rust komen. Ze heeft dan ook nog geen beslissing genomen over haar deelname aan het WK. Niemand wil haar forceren, dat lijkt het algemene devies.

Vorig jaar in Zürich volgde Lotte Kopecky zichzelf op als wereldkampioene op de weg, in 2023 pakte ze voor het eerst de regenboogtrui in Glasgow. Een unieke drie op een rij in Rwanda?

Zien we Lotte Kopecky op het WK in Rwanda?

Dat zou zeker kunnen, want een Kopecky in vorm kan op zowat elk parcours haar streng trekken. Alleen gaat het de voorbije maanden wat minder met de Belgische.

Ze won nog knap de Ronde van Vlaanderen, maar in de Waalse klassiekers lukte het niet en haar grote doel - de Ronde van Frankrijk - werd een zware teleurstelling.

Trekt iedereen aan de mouw van Lotte Kopecky?

En dus wilde Kopecky rusten na de Tour en voorlopig nog geen (grote) beslissingen nemen. "Voor hetzelfde geld zit ik overmorgen weer op de fiets, maar evengoed is dat pas binnen een week het geval. Mijn gevoel zal dat moeten uitwijzen", klonk het bij de Belgische.

Ook bij bondscoach Ludwig Willems klinkt het bij Wielerflits zeer duidelijk: “Ze moet de mentale batterijen kunnen opladen. Ik heb haar bewust na de Tour niet meer gecontacteerd, omdat er al genoeg aan haar mouw wordt getrokken."