Mads Pedersen eerlijk na de openingsrit in de Ster van Bessèges: "Arnaud De Lie was gewoon sneller"

Mads Pedersen heeft zijn 1e koersdag van 2023 erop zitten. Hij finishte 2e achter Arnaud De Lie.

Het was een lastige dag in de openingsetappe van de Ster van Bessèges. Er waren enkele klimmetjes en er stond zijwind. Op het einde was het ook nog eens aankomst bergop. Daar was Arnaud De Lie duidelijk sneller dan Mads Pedersen.

"Ik ben heel blij over mijn 1e koersdag van het seizoen. Natuurlijk had ik graag gewonnen, maar De Lie was in de laatste 100 meter gewoon sneller", was Pedersen aan de finish eerlijk.

Pedersen bleef positief: "Het toont dat mijn benen goed zijn. Met een 2e plaats begonnen we het seizoen op de dag op dezelfde manier als vorig seizoen. Dus hopelijk ziet het er voor de komende races goed uit."