Olav Kooij begint het seizoen met een 2e plaats in de Ronde van Valencia: "Biniam Girmay verdiende de zege"

Olav Kooij is het seizoen met een 2e plaats begonnen. In de 1e rit van de Ronde van Valencia werd hij in de sprint geklopt.

Het was geen gemakkelijke 1e koersdag van het seizoen voor Olav Kooij. Hij kreeg in de Ronde van Valencia meteen 2 beklimmingen voorgeschoteld. "Op de 1e klim konden ze me lossen", vertelde Kooij aan Eurosport. "Maar ze reden niet echt tempo en daardoor kon ik terugkeren. Op de 2e klim kon ik in de wielen blijven rijden. Daardoor ging het iets gemakkelijker en kon ik overleven." "Daarna wist ik dat we gingen sprinten", ging Kooij verder en zag Biniam Girmay de sprint vroeg inzetten. "Ik zat snel met mijn neus in de wind. Eigenlijk wou ik later beginnen met sprinten, maar Girmay zat op links en had een gat. Hij was gewoon sneller en verdiende de zege." "Ik ben wel tevreden met mijn prestatie. Het is mijn 1e wedstrijd van het jaar en dit is iets waarop ik, voor wat nog moet komen, kan verderbouwen", besloot Kooij.