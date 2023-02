Shari Bossuyt (22) staat voor tweede seizoen in WorldTour: "Op mijn best zijn tijdens Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix"

Bossuyt pakte samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers en eindigde ook veel in de top tien vorig jaar.

Het nieuwe jaar is slecht begonnen voor Shari Bossuyt met een sleutelbeenbreuk, maar ze raakt toch klaar voor het EK baanwielrennen van volgende week in het Zwitserse Grenchen.

In 2022 debuteerde Bossuyt voor Canyon//Sram in de WorldTour en eindigde heel wat in de top tien. Op het EK eindigde Bossuyt onder meer vierde op het EK tijdrijden en negende op het EK op de weg bij de beloften.

In 2023 wil Bossuyt weer een stap zetten. "In 2023 sta ik aan de start van alle grote koersen. Omloop het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen dit seizoen zeker op het programma van de Klassiekers staan. Als ik twee koersen mag noemen waar ik op mijn best wil zijn, dan zou ik zeggen Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix", zegt ze bij Domestique.