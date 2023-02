📷 Na de zware val in de Ster van Bessèges: Dylan Teuns gehecht aan kin, renner van Alpecin-Deceuninck is de redder van dienst

Dylan Teuns was een van de betrokkenen bij de massale valpartij in de Ster van Bessèges. De rit moest door die val geneutraliseerd worden.

In de 2e rit van de Ster van Bessèges was er op zo'n 20 km van de finish aan een brugje een massale valpartij. De chaos was enorm en de koersdirectie besliste om de rest van de rit te neutraliseren. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden.

Een van de vele slachtoffers was Dylan Teuns. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij met zijn kin vol tegen de betonnen duiker van die brug was gevlogen. Hij moest gehecht worden. Zo liet zijn ploeg Israël-Premier Tech weten. Teuns zal overigens in de volgende rit starten.

🩺 medical update: #EDB2023 @dylan_teuns sustained facial contusions in today’s crash and will require stitches.@Guillaumeboivin sustained a contusion on his left hand and back but will not require any stitches.



Fortunately, both riders will be at the start line tomorrow 👌 February 2, 2023

Ook vond Teuns dat het er echt over was. Op zo'n 7 km van de streep, tijdens de neutralisatie, moest het peloton nog door een dorp. De weg was daar een auto breed en de baan was daar met ijzeren relingen afgezet.

Een van de opvallendste slachtoffers was Valentin Ferron (TotalEnergies). Hij hing aan de rand van de brug en moest zich met beide handen vasthouden. Op beelden was te zien dat Axel Laurence (Alpecin-Deceuninck) Ferron uit de nood hielp en hem uit zijn hachelijke situatie hielp. Ferron hield er enkel wat lichte oppervlakkige verwondingen aan over.