Adrie van der Poel en Niels Albert houden onderonsje: "Risico's Wout berekend, Mathieu durft verstand uitzetten"

Adrie van der Poel reed er zijn laatste cross en Niels Albert werd er wereldkampioen. Mathieu en Wout zijn zondag de grote protagonisten in Hoogerheide.

Vader Van der Poel en Niels Albert werden door HLN samengebracht voor een vooruitblik. Hoe zouden de favorieten het WK nu echt bekijken, in deze fase van hun carrière? "Ze werken nu wel naar dat WK toe, maar uiteindelijk is dat ook maar een tussenstap op weg naar het voorjaar", aldus Adrie. "Het is natuurlijk belangrijk en het is mooi als ze kunnen winnen, maar ik denk niet dat ze er een nacht minder om gaan slapen."

© photonews

Er is sportieve rivaliteit, maar geen vijandigheden in het openbaar. Geen toestanden zoals bij Roger De Vlaeminck, die zegt dat hij vroeger het zadel bij zijn tegenstander vastpakte. "Dat kan vandaag niet meer. Dan barsten de sociale media uit hun voegen. Dat weten Wout en Mathieu ook wel. Die hebben een gigantisch salaris, die weten ook dat ze niet nast de pot kunnen pissen. Of ze worden op het matje geroepen. En terecht."

Niels Albert ziet alleszins wel een verschil in de type crossers die Mathieu van der Poel en Wout van Aert geworden zijn. "Als Mathieu goed is, durft hij risico's nemen. Als Wout risico's neemt, zijn die berekend. Niet bij Mathieu, die durft zijn verstand uit te zetten en zijn remmen los te zetten in de afdaling. Hij gaat met zijn voeten los door de schuine kant in Namen, sukkelt daar door en pakt daar tien seconden voorsprong mee."