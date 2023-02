Benoît Cosnefroy betrokken bij massaval in Ster van Bessèges: "Komen niet enkel naar hier voor zulk spektakel"

Wat was dat allemaal in de Ster van Bessèges? Een massaval op een brug. Eentje die Benoît Cosnefroy van op de eerste rij meemaakte.

Voor de kopman van AG2R Citroën was het niet de eerste valpartij van de dag waar hij bij betrokken geraakte. "Toen ik een eerste keer ten val kwam, lag er een renner van EF voor mij. Nadien zijn ze op mij ingereden en brak mijn fiets in stukken. De ploeg heeft schitterend werk geleverd om mij terug te brengen, maar ik kon niet remmen met mijn nieuwe fiets."

De Fransman bracht zichzelf dan maar op de brug tot stilstand, terwijl vele van zijn collega's daar ten val gekomen waren. "Het is een goede beslissing geweest van de commissarissen om de koers te neutraliseren. Renners moesten bij de doker gaan en het was moeilijk om nadien opnieuw te vertrekken. We zijn blij dat het opgelost is met een neutralisatie."

OVERAL PIJN

Het is uiteraard niet wat je verwacht als je 's ochtends aan de start verschijnt. "Ook al zal het een spektakel geweest zijn om dit op televisie te zien, we komen natuurlijk niet enkel naar hier voor zulk spektakel." Het is nu kwestie om de schade op te meten. "Ik heb zowat overal pijn", kon er bij Cosnefroy nog een lachje af. "Neen, ik denk niet dat er iets ernstigs aan de hand is."

Het is maar wat je niet ernstig noemt. Het uiteindelijke bilan voor de man die vorig jaar tweede werd in de Amstel Gold Race: een verstuikte pols en schaafwonden aan de rug, linker- en rechterheup, rechterschouder en -elleboog, linkerelleboog en linkerscheenbeen.