Bondscoach over randthema's: "Al twintig jaar geen probleem dat Adrie van der Poel parcoursbouwer is in Hoogerheide"

Aan onze bondscoach om België naar medailles te leiden in Hoogerheide, waar Adrie van der Poel parcoursbouwer is.

Sven Vanthourenhout sprak met VTM Nieuws na zijn verkenning van het WK-rondje. "Het is een enorm snel parcours, met ook de weersomstandigheden en wat ze voorspellen de komende dagen. Ik verwacht dus veel sprints."

WEINIG MOEILIJKHEDEN

Er is wel wat te doen over de hoogt van de balkjes, die bovendien voor een cruciale zone liggen. "Er ligt één punt in wat cruciaal kan zijn, maar dan spreek ik meer over de dames en de jeugdcategorieën. Bij de mannen elite zie ik weinig tot geen moeilijkheden. Wat ons betreft moeten we daar geen energie in steken. De enige energie gaat naar het feit dat ze daar over moeten springen."

Nog zo'n randthemaatje op het WK: het feit dat de vader van Mathieu van der Poel het parcours heeft uitgetekend. "Het is twintig jaar geen probleem geweest dat Adrie van der Poel parcoursbouwer is in Hoogerheide, ik zie er vandaag ook het probleem niet van in."

GEEN SPANNINGEN

Over de sfeer in het Belgische kamp alleszins geen klagen. Ondanks de commotie op en rond het BK. "Van de spanningen tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout merk ik niets en dat is ook wat er gevraagd is."