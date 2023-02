Fantastisch nieuws! Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke verwelkomen 'petit amourtje' in de wereld

Fantastisch nieuws is bekendgeraakt. Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke hebben hun eerste kindje in de wereld kunnen verwelkomen.

De topsprinter en de dochter van Frank Vandenbroucke vormen sinds het begin van 2020 een (wieler)koppel. Tijdens de Vuelta van 2020 maakten ze ook bekend dat een kindje op komst was. Inmiddels heeft de bevalling plaatsgevonden en die is duidelijk goed verlopen.

Op hun Instagrampagina hebben ze de eerste fotootjes van hun kindje geplaatst, enkel het gezichtje houden ze nog beschermd voor de buitenwereld. Het is een zoontje geworden: Jules Merlier is geboren op 1 februari 2023. Cameron noemt hem hun 'petit amourtje'.

Het is in het AZ Groeninge, het ziekenhuis in Kortrijk, dat ene Jules Merlier het levenslicht heeft gezien en Cameron en Tim aan hun leven als ouders zijn begonnen.