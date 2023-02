Laurens Sweeck valt tijdens de mixed relay op het WK: "Gelukkig kon ik het brons nog redden"

België pakte in de mixed relay brons. Die kwam door een val van slotrenner Laurens Sweeck bijna in het gedrang.

Laurens Sweeck ging als 3e de slotronde in en aasde achter Groot-Brittannië op zilver in de mixed relay. Maar een schuiver gooide roet in het eten. "Anders was het zilver geweest", aldus Sweeck bij Sporza.

"De kans om nog naar de wereldtitel te rijden, was klein, maar ik reed een goede ronde. Tot die val", ging Sweeck verder. "Het is spijtig dat ik de ploeg zo in de steek laat, maar het is goed dat ik het brons nog kon redden."

Vervolgens beschreef Sweeck ook de val: "Ik moest voor de 2e plaats risico's nemen. Zo had ik al de helft van mijn achterstand goedgemaakt, maar ik reed wel op de limiet rond. Zo kwam ik sneller aan die passage en ik mispakte me. Gelukkig kon ik snel weer vertrekken. Aan de streep zat ik weer in het wiel van de Brit, maar voor hetzelfde geld was alles om zeep."

Sweeck was over het concept wel positief. "Het is leuk om het eens te doen. Het concept van mannen en vrouwen door elkaar zorgt wel voor een raar verloop", besloot hij.