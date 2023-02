Naast zijn zeges imponeert Arnaud De Lie ook met enorme versnelling die hem van ene naar andere waaier brengt

De Ster van Bessèges was al op een ideale manier begonnen voor Arnaud De Lie: de 20-jarige Belg spurtte in Bellegard naar winst en vloerde daar onder meer Mads Pedersen en Benoît Cosnefroy. Door die overwinning mocht De Lie in de tweede etappe dus de leiderstrui aantrekken.

Die rit bleek wel een uitdaging, zeker wanneer er waaiers getrokken werden. Dé kans ook voor De Lie om te tonen dat hij zo veel meer is dan enkel een sprinter. Op het onderstaande filmpje van internetbeelden is te zien (ondanks de kwaliteit van de beelden) hoe De Lie uitpakt met een enorme versnelling, waarmee hij schijnbaar met gemak van de ene waaier naar de andere knalt.

Quite dramatic indeed ☹️ , you saw de lie jump to the first echelon ? At second 6 he starts his jump just after the round about and in 20 seconds he gets across 🤯 poor quality I know 🤣 pic.twitter.com/B7fsAIANA7