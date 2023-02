Simone Velasco is de snelste vluchter in de Ronde van Valencia

Simone Velasco heeft de 3e rit in de Ronde van Valencia gewonnen. De Italiaan zat de hele dag in de aanval en was aan het einde de snelste in de sprint. Giulio Ciccone blijft leider.

Ook in rit 3 in de Ronde van Valencia moest er geklommen worden. Deze keer was El Garbi (officieel 4,6 km aan 7,1%, maar in werkelijkheid veel langer klimmen) de scherprechter. De top lag op bijna 30 km van de streep die na 145 km in Sagunta lag.

Het duurde even vooraleer de vlucht van de dag was gevormd, maar uiteindelijk konden 5 renners wegrijden. In de kopgroep zaten Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco-AlUla) en Sander De Pestel (Flanders-Baloise). Ze kregen maximaal 4 minuten.

Op de El Garbi kon De Pestel het tempo in de kopgroep niet meer volgen. Het overblijvende kwartet had op de top nog ongeveer anderhalve minuut. Ze gooiden zich in de afdaling en Craddock kon het tempo niet meer volgen.

Jungels, Simone Velasco (Astana) en Jonas Gregaard (Uno-X) streden voor hun voorsprong en hielden in de slotkilometer nog enkele seconden over. Velasco won de sprint van het trio en won voor Jungels en Gregaard. Giulio Ciccone van Trek-Segafredo blijft leider.