Slachtoffer van de zware val in de Ster van Bessèges: 4 Belgen niet van start in rit 3

De chaos van de 2e rit in de Ster van Bessèges heeft voor nog wat extra slachtoffers gezorgd. Verschillende renners kwamen niet meer aan de start, waarvan 4 Belgen.

Lotto Dstny boekte via Arnaud De Lie in de Ster van Bessèges al succes door 2 etappes te winnen. Ook is hij de leider in de Franse rittenkoers. Al zag de ploeg ook al 2 renners uitvallen. Cedric Beullens en Sébastien Grignard kwamen niet meer aan de start van rit 3.

Beullens was al gevallen in de GP La Marseillaise. Ook viel hij in etappe 1 en 2 in Bessèges. Door die valpartijen liep hij een wonde aan de knie op. Die moet eerst helen. Grignard werd na etappe 2 in Bessèges naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stelden ze geen breuken vast, maar had wel schaafwonden en kneuzingen. Ook moest hij gehecht worden. Daarom verkozen ze ervoor om beide renners naar huis te sturen.

🏥 Injury update on @seb_grignard.



Further examinations revealed no fractures but Sébastien has incurred multiple abrasions and bruises. He also received stitches in the face, elbow and knee. He will now go home to recover and the whole team wishes Séba a speedy recovery! pic.twitter.com/j7twh2k3D3 February 3, 2023

🇫🇷 #EDB23



Also @Cedricbeullens will not take the start as he is suffering too much from multiple crashes (#GPLM and both stage 1 and 2 #EDB23). A knee wound needs to heal and therefore it was decided Cedric will focus on recovery towards the next races. Get well soon! — Lotto Dstny (@lotto_dstny) February 3, 2023

Ook Otto Vergaerde van Trek-Segafredo kwam niet meer aan de start. Net als Aaron Verwilst van Flanders-Baloise.