Sterke Arnaud De Lie pakt opnieuw de zege in de Ster van Bessèges

Arnaud De Lie heeft ook etappe 3 in de Ster van Bessèges gewonnen. Hij was op het einde van de rit sneller van een uitgedund peloton. Zo verstevigt hij zijn leidersplaats.

Na de zware val in de finale van de 2e etappe in de Ster van Bessèges had het peloton zich opnieuw op gang getrokken. In en rond Bessèges werden enkele lussen getrokken. Onderweg waren er enkele klimmetjes. Zo waren er in de finale de Col de Trélis en de Col des Brousses. Alles was goed voor bijna 170 km.

Al snel reed een kopgroep van 6 renners weg. Daarbij zaten 3 Belgen. Het waren Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Kenny Molly (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en Vito Braet (Flanders-Baloise). Ze reden een voorsprong van zo'n 4,5 minuten bij elkaar.

Het peloton behield de controle en door de aard van het parcours kon de kopgroep niet samenblijven. Ze bleven nog met 4 man over. Molly en De Bondt zaten nog altijd mee voorin, maar op ruim 20 km van de streep was ook hun liedje uitgezongen.

In de finale vielen Dylan Teuns (Israël-Premier Tech), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Pierre Latour (TotalEnergies) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) aan. Ze waren na de laatste klim met 8 man weg. Achter hen zat een uitgedund peloton niet stil en onder meer Arnaud De Lie (Lotto Dstny) viel achter hen aan. Alles kwam in de slotkilometers weer samen en De Lie legde iedereen er in de sprint op. Hij verstevigde daardoor ook zijn leiderstrui.