Van Aert over strijd voor wereldtitel: "Dragen regenboogtrui lang geleden, denk dat ik een goede kans maak"

Wout van Aert maakt zich nog eens op om voor een wereldtitel te strijden. De regenboogtrui zou na enkele jaren zonder nog wel eens bij hem mogen belanden.

"Het is altijd leuk om terug te keren naar een plek waar je mooie resultaten hebt behaald", blikt Wout van Aert op de site van Jumbo-Visma vooruit naar het WK veldrijden in Hoogerheide, waar volgens hem altijd alles tot in de puntjes geregeld is.

Frisheid is het codewoord. "Ik ben ambitieus en zou het heel mooi vinden om de regenboogtrui weer eens te dragen. Het is lang geleden. Ik heb een goede laatste test achter de rug in Hamme. Voorafgaand aan die cross heb ik nog een aantal pittige trainingen afgewerkt, waardoor ik wat vermoeid aan de start verscheen. Mijn trainingen zijn in aanloop naar het WK wel zo aangepast dat ik zo fris mogelijk ben in Hoogerheide."

EXTRA PROCENTJE

"Het extra procentje hoop ik te krijgen door goed te rusten en me klaar te stomen voor zondag", verduidelijkt Van Aert het plan om de beste versie van zichzelf te kunnen tonen. "Ik weet al een paar weken dat ik in goede vorm ben, dus dat is positief. Ik denk dat ik een goede kans maak en ben klaar om de strijd aan te gaan."