Van der Poel kan zondag tegenvallende crossen doen vergeten: "Als je WK wint, doet dat er allemaal niet meer toe"

Mathieu van der Poel heeft in de media vooruitgeblikt naar het WK veldrijden, dat zijn seizoen grotendeels bepaalt. Wint hij, dan is het toch nog geslaagd. Wint hij niet, dan is het eerder magertjes geweest.

Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad tekenden op wat Mathieu van der Poel te zeggen had in aanloop naar het WK. Bijvoorbeeld dat het niet enkel belangrijk is omdat het een thuismatch is. Als het WK er niet zou zijn, zou hij niet veel meer te zoeken hebben in de cross. Uitgezonderd dan het echte crossplezier opdoen. Dat heeft Van der Poel wel degelijk kunnen doen, ondanks de problemen aan zijn rug.

Het WK veldrijden gaat grotendeels bepalen of Van der Poel met tevredenheid kan terugkijken op het veldritseizoen. Niet winnen, dat is de Nederlander immers niet gewend. In HLN omschrijft de kopman van Oranje het als volgt: "Ik heb niet het niveau gehaald dat ik voor ogen had, maar als je het WK wint, doet dat er allemaal niet meer toe". Klare taal.

VOORZICHTIGER

Mathieu van der Poel is er overigens van overtuigd dat hij technisch nog altijd een even hoog niveau kan halen dan vroeger, toen hij veel meer crossen reed. Van zodra hij weer wat vaker op de crossfiets zit, tenminste. Wel merkt Van der Poel dat hij minder risico's neemt als vroeger en dat hij voorzichtiger is geworden.