Wout van Aert meldt zich aan teamhotel Belgian Cycling voor het WK veldrijden

Met mondjesmaat melden de renners en rensters van Belgian Cycling zich op het WK. Wout van Aert doet dat nu ook en hij is toch de man waar vele ogen op gericht zijn.

België hoopt het uiteraard in alle categorieën goed te kunnen doen op het WK veldrijden. Helemaal bovenaan het verlanglijstje staat toch een wereldtitel bij de mannen elite en Wout van Aert is diegene die hiervoor moet zorgen. Van Aert is inmiddels ook op de plaats van de afspraak.

VAN AERT GESPOT

De voorbije dagen meldden junioren, beloften en dames zich reeds in Hoogerheide in de opbouw naar het moment van de waarheid. Ook enkele profs waren al aanwezig en daar is nu ook Wout van Aert bijgekomen. Het Laatste Nieuws heeft hem donderdagavond gespot aan het teamhotel in Brasschaat.

Het is dan nog kwestie om de grens over te steken: van Brasschaat naar Hoogerheide is het nog een kleine dertig kilometer. De komende dagen zal ook Wout van Aert nog zijn zegje doen bij de pers, om dan hopelijk zondag in het veld de kers op de taart te zetten.