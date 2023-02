Bronzen Witse Meeussen kon kloof met Thibau Nys net niet dichten: "Was net niet goed genoeg"

Brons voor de Belg in Hoogerheide bij de beloften.

Witse Meeusen stond voor het eerst sinds 2019, toen nog bij de junioren, aan de start van een WK in het veld. Toen pakte Meeussen zilver, nu werd hij in de sprint voor zilver geklopt door de Nederlander Del Grosso.

Meeussen startte echter slecht en moest al meteen achtervolgen. Hij reed wel weer naar de achtervolgers op Thibau Nys en probeerde ook zelf de kloof te dichten. "Ik kwam op 4 seconden, maar ik was net niet goed genoeg", zegt Meeussen bij Sporza.

Meeussen kreeg de kloof niet dicht en had het mentaal even lastig toen Del Grosso en Wyseure weer kwamen aansluiten. "Toen ik voelde dat de titel gaan vliegen was, heb ik een ronde serieus gevloekt", zegt hij nog.

Het werd dus uiteindelijk brons voor Meeussen, die ook Belgisch kampioen is bij de beloften, en daar nam hij vrede mee. "Daar ben ik tevreden mee. Ik hoop dat ik nog veel progressiemarge heb."