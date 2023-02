De logica of de verrassing: Thibau Nys en Holmgren bewijzen dat beide scenario's kunnen op WK

Thibau Nys en Isabella Holmgren hebben al iets aangetoond op het WK. Dat zowel een verrassing als het respecteren van de logica tot de mogelijkheden behoort.

Vanuit Belgisch standpunt dient uiteraard de wereldtitel van Thibau Nys bij de beloften op gejuich onthaald te worden. Nys schoot al na twee minuten koers naar de kop en begon zijn tempo op te leggen. Het was meer dat dan echt te demarreren en het was ook voldoende om het verschil te maken. Del Grosso was vastberaden om hem bij te benen, maar dat kwam de Nederlander op enkele foutjes te staan.

In het begin van ronde 2 had Nys zo enkele tellen te pakken en hij was meteen vertrokken voor het afwerken van een loepzuivere cross, vol vertrouwen en zonder foutjes. Constant in controle, een poging van Witse Meeusen om terug te keren afgeslagen. Zes seconden werden elf seconden, werden twintig seconden en vervolgens kon de zege Nys niet meer ontsnappen.

GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN BIJ NYS

Met de overwinning van Thibau Nys hebben we bij de beloften gezien dat de logica gerespecteerd werd. Vanaf Zonhoven waren het enkel zeges, samen met een knappe derde plek op het BK bij de elite, die Nys junior liet optekenen. De vorm was dus uitstekend, het zelfvertrouwen gerechtvaardigd. De logica liet zich gelden en dat is niet altijd even vanzelfsprekend.

© photonews

Bij de ontlading van Thibau aan de aankomst was goed zichtbaar hoeveel druk er op zijn schouders lag. In de juniorencross van de dames was reeds te merken hoe het ook anders kon lopen. Daar was Lauren Molengraaf de grote favoriete. De Nederlandse oogde zeer ontspannen voor de start (of was het maar schijn?), maar kreeg tijdens de cross met zaken te maken die mentaal niet eenvoudig te verwerken zijn.

Ze had al een beperkte voorsprong bij mekaar gereden, toen ze wisselde van fiets. Toch maar veranderen naar Rhino. De wijzigende omstandigheden vanwege de regen stemden tot nadenken over de banden. Die fietswissel was al geen ideale ontwikkeling. Net wanneer Molengraaf opnieuw aan het wegrijden was, schoof ze met haar handen van het stuur en ging ze tegen de grond.

MENTAAL SPELLETJE

Zeker niet ideaal. Het is pech, maar het gaat dan als favoriete toch al een mentaal spelletje worden en dan moet het tussen de oren wel heel goed zitten. Het was dan weer naar voren rijden, al ging dat maar met mondjesmaat. Oncomfortabel voor een renster die gewoon is om heel vroeg in wedstrijden te vertrekken en de tegenstand snel definitief ter plaatse te laten.

© photonews

En dan kwam die lekke band er uitgerekend nog eens een keertje bij, op een slechte plek in het parcours. Helemaal over & out. Pech en het mentale gegeven nekten Molengraaf. Bleven gespaard van pech en zij zaten wel mentaal fris: de zusjes Holmgren. Hun ontspanning was echt, zij koersten vrank en vrij en de beste - Isabella - won. De verrassing of de favoriet, beiden kunnen het halen op het WK in Hoogerheide.