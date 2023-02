Dylan Teuns komt opnieuw ten val in de Ster van Bessèges, Sep Vanmarcke plaatst zich in de sprint

Dylan Teuns is in de Ster van Bessèges opnieuw ten val gekomen. Zijn ploegmaat Sep Vanmarcke sprintte dan weer naar een ereplaats.

Het zit in de Ster van Bessèges vooralsnog niet mee voor Dylan Teuns. De renner van Israël-Premier Tech kwam opnieuw ten val. Daarbij werd hij geraakt aan het linkerdijbeen. Het valt af te wachten of hij in de 4e rit kan starten.

Het gebeurde in de sprintvoorbereiding. Teuns liet zich uitzakken, maar hij werd omvergereden. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Teuns had ook een boodschap voor de andere renners. Hij zou het leuk vinden als de anderen hun remmen zou gebruiken, omdat die voor iets bestaan. Al voegde Teuns er ook wel aan toe dat schuldige zich na de finish bij hem kwam excuseren.

Teuns sprintte niet mee, maar Sep Vanmarcke mengde zich wel in de groepssprint, gewonnen door Arnaud De Lie. Vanmarcke finishte als 5e.