Fem van Empel bekroont sterk seizoen met wereldtitel: "Ben heel blij met deze regenboogtrui voor eigen volk"

De Nederlandse is na Europees kampioene nu ook wereldkampioene.

De wedstrijd bij de vrouwen moest normaal een duel worden tussen Fem van Empel en Puck Pieterse, maar dat werd het nooit. Pieterse raakte bij de start niet in haar klikpedaal en moest achtervolgen, iets voor halfweg maakte ze een schuiver en was Van Empel gaan vliegen.

De Nederlandse is nog altijd maar 20, maar pakt nu wel haar eerste wereldtitel bij de profs. "Het voelt allemaal een beetje gek aan", zei ze achteraf. "Dit is een emotionele zege en de samenvatting van een geweldig seizoen. Ik ben heel blij met deze regenboogtrui voor eigen volk. Dat maak het heel speciaal."

Geen wedstrijd meer in regenboogtrui

Van Empel voelde dat Pieterse was weggevallen. "Op het moment dat ze ten val kwam, ben ik op het gaspedaal gaan staan. Ik heb tot het einde een hoog tempo proberen te rijden."

Van Empel zal niet meer rijden in de regenboogtrui dit seizoen, haar veldritseizoen zit erop. "Mentaal is het goed om er nu even tussenuit te knijpen. Ik vertrek op reis naar Marrakesh, waarna ik met Jumbo-Visma mijn blik op de weg richt. Maar de grootste focus ligt op het mountainbiken", zei ze nog bij Sporza.