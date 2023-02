Sterk eerste en laatste deel van seizoen: de onversneden klasse van Fem van Empel komt helemaal bovendrijven

Klasse komt altijd bovendrijven. Dat bewijst ook Fem van Empel in een seizoen om u tegen te zeggen. Enkel het middenstuk was door omstandigheden minder, maar op het WK bewees Van Empel wel degelijk de beste te zijn.

Een van de grootste verdiensten ligt bij het werk dat Fem van Empel vorige zomer gedaan heeft. Ze stond uiteraard al wel op de radar van al wie de ruime top van het vrouwenveldrijden in de gaten hield, maar de geleverde arbeid in de zomer stelde Van Empel in staat om in de winter helemaal haar grote doorbraak te beleven en als een kanonskogel aan het seizoen te beginnen.

Het was één en al dominantie in het begin van het seizoen en dat bleef lange tijd duren. Eigenlijk tot aan die zware smak die ze maakte in Val di Sole op 17 december. Die valpartij heeft er zwaar ingehakt en zadelde haar in de periode nadien ook nog op met fysieke ongemakken. Puck Pieterse greep haar kans om een periode van crossen voor haar rekening te nemen en ook Van Anrooij kwam sterk opzetten.

© photonews

Des te knapper is het dat Van Empel, met ook nog eens een verandering van ploeg achter de rug, het karakter getoond heeft om door die lastige periode te knokken en met de kampioenschappen in zicht weer naar haar beste niveau groeide. Dat begon op 22 januari in Benidorm, waar het nog een spannende strijd was met Pieterse. In Hamme kreeg Van Anrooij 1'15" aan de broek en Pieterse op het WK bijna 40 seconden.

Het lijkt dus misschien wat plots, maar het is net geleidelijk aan gegaan: in Hoogerheide kregen we ineens weer dat beeld van het begin van het seizoen. Dat van een oppermachtige Fem van Empel. Tot drie keer toe reed ze eigenlijk weg van Pieterse.

© photonews

In geen enkele cross die ze dit seizoen uitreed, belandde de nog altijd maar 20-jarige renster van Jumbo-Visma naast het podium. Haar wereldtitel is goed voor de veertiende overwinning van het seizoen. Als je het door haar afgelegde traject dit seizoen bekijkt, kan je daar slechts één conclusie aan verbinden. Het is het traject van de onversneden klasse.