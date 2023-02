Thibau Nys maakt favorietenrol helemaal waar en pakt wereldtitel bij beloften, Witse Meeussen pakt brons

Thibau Nys heeft de regenboogtrui gepakt in de beloften.

Thibau Nys zakte als eindwinnaar van de Wereldbeker bij de beloften als topfavoriet af naar Hoogerheide. Nys startte goed en nam meteen de kop, de Nederlander Del Grosso zat mee in zijn wiel. De Belgen Verstrynge, Wyseure en Meeussen volgden op korte afstand.

Nys sloeg even later een kloofje en breidde dat stelselmatig uit. Verstrynge had in het begin een gaatje moeten dicht rijden en bekocht dat even later, hij zakte helemaal weg. Wyseure, Del Grosso en Meeussen achtervolgden op Nys. Hij had halfweg al een voorsprong van zo’n 12 seconden op de twee Belgen en de Nederlander.

Twee Belgen op het podium

Wyseure en Meeussen probeerden van Del Grosso af te geraken, maar dat lukte niet echt. Meeussen probeerde het nog in het ingaan van de laatste ronde, maar Del Grosso bleef meegaan. Nys reed ondertussen onbedreigd naar zijn tweede wereldtitel in het veld.

Na een wereldtitel bij de junioren pakt Thibau Nys nu ook de wereldtitel bij de beloften, en dat in zijn laatste cross in die categorie. De Nederlander Del Grosso klopte Meeussen in de sprint, zij pakken zilver en brons. Titelverdediger Wyseure valt net naast het podium en sloeg bijna zijn stuur kapot. Met Michels, Verstrynge, Belmans en Van De Putte is bijna de hele top acht Belgisch.