Thibau Nys maakt favorietenrol waar: "Scenario dat ik alleen maar in mijn dromen had beleefd"

Thibau Nys heeft de regenboogtrui bij de beloften veroverd.

Thibau Nys startte als topfavoriet aan het WK bij de beloften en maakte het ook waar. Hij reed bijna van start tot finish op kop en breidde zijn voorsprong stelselmatig uit. Hij pakte de regenboogtrui voor de Nederlander Tibor Del Grossen en Belg Witse Meeussen.

"Vanaf de eerste minuut van de wedstrijd ben ik dan ook beginnen te pushen. Ik hield wel altijd in mijn achterhoofd dat ik iets van reserve moest overhouden. Ik hield de druk hoog. Vanaf dan was het heel zwaar om de hele wedstrijd alleen te rijden", zei Nys achteraf.

Geen wedstrijd meer in de regenboogtrui

"Ik kan het zelf nog niet goed vatten. Het is ongelofelijk. Ik wou dit zo graag en ik heb er ook zo hard voor gewerkt. Dit was mijn grootste doel van het seizoen. Het was ook in een scenario dat ik alleen maar in mijn dromen had beleefd. Je kan je niet voorstellen hoeveel druk er van mijn schouders valt. Ik wou dit zó graag."

Thibau Nys treedt zo in de voetsporen van vader Sven Nys, die 26 jaar geleden wereldkampioen werd bij de beloften. Net als zijn vader zal dit zijn enige wereldtitel zijn bij de beloften. "Normaal schakel ik nu over naar de elite. Dit was mijn laatste wedstrijd bij de U23", besloot Nys.