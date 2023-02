Topfavoriete Lauren Molengraaf rijdt lek, Canadese Isabella Holmgren pakt verrassend de wereldtitel bij vrouwen junioren

De Canadese Isabella Holmgren heeft verrassend de wereldtitel gepakt bij de vrouwen junioren.

De Nederlandse Lauren Molengraaf was topfavoriete op het WK voor junioren vrouwen, ze had 7 van haar 17 crossen gewonnen dit seizoen. Maar ze geraakte in de eerste rondes niet weg en viel ook in de tweede ronde.Halfweg liep het helemaal mis voor Molengraaf.

Ze reed lek en na drie van de vijf rondes en de wereldtitel was weg. Molengraaf volgde al op een minuut van de leidster. Dat was de Canadese Isabella Holmgren, die won in Baal. Haar tweelingzus Ava Holmgren reed op plek twee op zo’n zeven seconden, de Italiaanse Venturelli op zo’n 15 seconden. Xaydée Van Sinaey volgde op een mooie vijfde plaats op zo’n 25 seconden.

Aan de posities vooraan veranderde niet veel meer. Isabella Holmgren pakte de verrassend de wereldtitel voor haar tweelingzus Ava Holmgren, die 20 seconden later binnen kwam.

Voor het brons werd nog gesprint tussen de Italiaanse Venturelli en de Française Célia Gery, de Française haalde het nipt. Xaydée Van Sinaey finishte op plek vijf op 52 seconden. Topfavoriete Molengraaf kwam gedesillusioneerd binnen op 1:12 op plek zeven.