📷 Aandacht voor het publiek: Puck Pieterse trakteert Hoogerheide op een wheelie ondanks tweede plaats

Een wheelie, daar zit het publiek altijd wel op te wachten. Puck Pieters gaf het volk in Hoogerheide wat het wou.

Puck Pieterse is geen wereldkampioene geworden in het veldrijden. Enkel omdat Van Empel het toestond, kwam Pieterse nog vrij dicht aan de aankomst. De oudste van de twee jonge Nederlandse titelconcurrenten was op haar waarde geklopt.

APPRECIATIE

Enige ontgoocheling leek dan ook al weggespoeld aan de finish: Pieterse kwam met een wheelie over de streep. Het was daarbij nog geconcentreerd blijven om die goed uit te voeren, want je wil op zo'n moment natuurlijk niet jezelf ten val brengen. In ieder geval kon gingen de decibels de hoogte in en kon het publiek het enorm appreciëren.

Puck Pieterse heeft zo ongetwijfeld nog enkele harten veroverd. Even voorbij de streep volgde een hartelijke begroeting met Fem van Empel, die net voordien dus de wereldtitel op zak had gestoken.