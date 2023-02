🎥 Drone zorgt voor prachtige beelden van onder meer Thibau Nys op het WK veldrijden

Een surplus voor de kijkers van het WK veldrijden: een drone zorgt voor extra beelden. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat die echt wel de moeite zijn.

De drone volgt voornamelijk renners en rensters wanneer zij het stuk door het bos afleggen. Hierdoor zijn op deze stukken de crossers niet enkel te volgen vanuit de lucht en ook van achteruit. Zaterdag was het zo al genieten van de beelden die de drone maakte van Thibau Nys. Zo kon op de voet gevolgd blijven worden hoe de leider in het beloftenkampioenschap het er vanaf bracht in het bos.

Ook bij de UCI zijn ze zeer te spreken over het inzetten van de drone en de beelden die daaruit voortkomen. Dat blijkt uit filmpjes die op het Twitterkanaal van de UCI staan: het zijn fragmenten uit zowel de koers van de heren beloften als die van de dames elite.

Onder meer is te zien hoe Puck Pieterse Fem van Empel onder druk zette in het eerste gedeelte van de vrouwenkoers op het meest technische gedeelte van het parcours. Nadien zou Van Empel wel de bovenhand halen op haar landgenote. In elk geval zijn de dronebeelden wel een meerwaarde, als u het ons vraagt.