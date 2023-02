Gemengde gevoelens bij Belgische junioren na strijd om brons: "Enorm tevreden" en "Piekt wel even"

De Belgen voerden een strijd om de laatste medaille bij de junioren.

Aan de Fransman Bisiaux was uiteindelijk niets te doen en ook de Nederlander Remijn moesten de Belgen Yordi Corsus en Wies Nuyens laten voorgaan. Zij sprintten voor het brons en Corsus won die strijd.

"Ik ben enorm tevreden. Een 3e plaats is mooi", zei Corsus bij Sporza. Hij startte heel snel, wat niet van zijn gewoonte is. "Ik had misschien wat meer in het wiel moeten blijven, maar daar leer je uit." De Fransman en de Nederlander kwamen terug en Corsus kon maar net landgenoot Nuyens afhouden.

Die was natuurlijk teleurgesteld na de aankomst. "Ik ben enorm teleurgesteld." Nuyens kwam nog dicht bij Corsus, maar het lukte net niet. "Ik geloofde er eerst niet meer in, maar zo'n sprint ligt me wel. Dikke proficiat aan Yordi, maar dit piekt wel even", zei Nuyens bij Sporza.