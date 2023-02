Herygers maakt zijn keuze in 50-50 situatie: "Denk dat Wout van Aert er een dikke schep bovenop zal doen"

Hoe dikwijls hebben we al niet gehoord dat het 50-50 is? Herygers denkt dat Van Aert toch met dat extraatje kan komen dat nodig is om de wereldtitel te pakken.

Paul Heryges kreeg bij Sporza na de eerste drie individuele nummers op het WK het feit voorgeschoteld dat het geen vliegmeetings waren zoals onder meer hij had voorspeld. "Dat is waar, maar die woorden spreek je uit voor de herencategorie. Ik ga er nog altijd van uit dat ze zondag gaan rondvliegen."

VOLG-WK

De regen had zaterdag zijn effect, maar bij de mannen kunnen de omstandigheden evengoed weer omgekeerd zijn. "Het parcours is gezet, het gras is eraf en er is maar 1 strook om zeep gereden. Het is maar eventjes glad geweest en de ondergrond werd stilaan weer beter doorheen de dag. Ik ga dus nog altijd uit van een volg-WK op het scherpst van de snee."

Sowieso is er een bepaald wedstrijdbeeld dat Herygers verwacht. "De tenoren die elkaar vinden, nog wat blauw (van de Belgische ploeg) daarrond en een Lars van der Haar die herrezen is." Met de beste kansen voor wie? "Het is niet zoals bij aandelen die van 51% naar 49% zakken, hé. Ik houd het nog altijd op fiftyfifty."

VDP UIT DE PUT

"Akkoord, Van Aert heeft de voorbije weken alles gedomineerd, maar Van der Poel is uit de put geklauterd. Al denk ik dat Wout van Aert er een dikke schep bovenop zal doen. Dat is de enige manier waarop je wereldkampioen kan worden", stelt Herygers. "Je kunt het niet waarmaken met de benen van Benidorm."