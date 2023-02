Jarige Shirin van Anrooij pakt wereldtitel bij beloften: "Ik kon alleen maar verliezen, maar het ging allemaal goed"

De Nederlandse heeft haar favorietenrol waargemaakt.

Shirin van Anrooij koos om op haar 21ste verjaardag te startten bij de beloften in plaats van zaterdag bij de elite. Ze startte iets minder, maar na vijf minuten verscheen ze toch helemaal en reed ze van de rest weg.

"Het was perfect. Ik voelde zo veel druk, ook van mezelf, om hier te winnen. Ik kon alleen maar verliezen, maar het ging allemaal goed", zei Van Anrooij in het flashinterview achteraf.



Door voor de beloften te kiezen werd Van Anrooij meteen topfavoriete. "Toen ik beslist had om voor de beloften te gaan, moest ik echt wel winnen. Ik ben blij dat ik met die druk kon omgaan. Ik ben zo gelukkig."

De Nederlandse heeft dus twee redenen op vanavond te vieren en dat zal ze ook doen. "We gaan vanavond eerst uiteten en dan een feestje vieren in Antwerpen", besloot Van Anrooij.