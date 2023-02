Mads Pedersen wint afsluitende tijdrit in Ster van Bessèges, Powless snoept Skjelmose eindzege nog af

Vreugde en teleurstelling bij Trek-Segafredo op de slotdag van de Ster van Bessèges.

Met een tijdrit van 10,6 kilometer in en rond Alès verdedigde de Deen Mattias Skjelmose zijn leiderspositie in de Ster van Bessèges. Hij had een voorsprong van vier seconden op de Amerikaan Neilson Powless nadat de Deen de Amerikaan zaterdag had geklopt in de bergrit.

Maar de voorsprong van Skjelmose was net niet groot genoeg, want Powless reed vijf seconden sneller dan de Deen en snoept de eindzege zo nog af van de kopman van Trek-Segafredo. Hij pakt het eindklassement met een voorsprong van één seconde op Skjelmose.

Trek-Segafredo kon toch nog een beetje zegevieren want Mads Pedersen won de tijdrit voor de Britten Joshua Tarling en Ben Tulett van INEOS-Grenadiers. Arnaud De Lie zakte nog twee plaatsen in het eindklassement en eindigt zo op plek zeven, op iets meer dan twee minuten van Powless.

