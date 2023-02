Ook moeder en vriendin dolgelukkig na wereldtitel Thibau Nys: "Enige die geen stress had, was hijzelf"

Al zijn naasten waren erbij in Hoogerheide om Thibau Nys de wereldtitel te zien veroveren bij de beloften. Eerder las u al de reactie van vader Sven. Ook mama Isabelle en vriendin Anna waren in de wolken.

Ook zij reageerden bij VTM. "Het is voor mij wel speciaal dat ik heel snel na zijn overwinning bij hem kan zijn. Hij heeft zijn favorietenrol waargemaakt. Nu bij de beloften, toch weer een trapje hoger. We zijn er nog niet, maar het gaat in de goede richting", zinspeelt Isabelle Nijs zelf op een eventuele wereldtitel bij de elite. "Maar we hebben nog zo veel tijd."

HARTSLAG 200

Ik en de hele familie hadden veel stress. De enige die geen stress leek te hebben, was hijzelf", zegt vriendin Anna Eikendal. "Voor mezelf was het hartslag 200. Niet normaal. Ik heb de hele tijd in de post gestaan. Ik denk dat het heel veel betekent voor hem, omdat het zijn laatste wedstrijd is bij de beloften."

Het plan was dan ook dat Anna, Thibau en enkele vrienden zaterdag eens goed zouden uitgaan. "Hij heeft het meer dan verdiend. Het is goed dat de rem er ook even af kan."