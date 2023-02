🎥 Portugees Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) slaat dubbelslag in laatste rit Ronde van Valencia

Opnieuw een zege voor de Belgische ploeg.

Intermarché-Wanty-Gobert blijft maar doorgaan met winnen. Het haalde dit jaar Rui Costa (36) binnen van UAE Team Emirates en die transfer is nu al een schot in de roos.

Aleksandr Vlasov zette als eerste aan op de laatste klim, op 45 kilometer van de streep, en kreeg onder meer Geoghegan Hart, Bilbao, Soler en Arensman mee. Ook vluchter Batistella sloot aan. Ook Rui Costa sloot in de lange afdaling nog aan.

Een peloton achtervolgers kreeg de kloof niet dicht, al kwamen ze nog tot op zo'n tien seconden. Maar Arensman ging er in de slotkilometers nog vandoor en kreeg Costa met zich mee.

De Portugees haalde het in de sprint van Arensman en Costa sloeg meteen een dubbelslag want hij hield Guilio Ciccone zo nog van de eindzege, hij moest tevreden zijn met plek twee, de Spanjaard Bilbao strandt op plek drie in het eindklassement.

