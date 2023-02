Sterke Europese kampioen pakt ook de wereldtitel bij junioren, Belg Yordi Corsus pakt bronzen medaille

In aanloop naar de heren elite was het eerst aan de junioren op het WK, met de Europese kampioen als grote favoriet. Léo Bisiaux wilde er ook nog de wereldtitel bovenop doen.

De jongeman uit Frankrijk nam ook volop zijn verantwoordelijkheid en zette al heel snel de toon, nadat de start ontsierd werd door een massale valpartij. Er werd wel nog gevolgd. Onder meer door een heel alerte Yordi Corsus. De Belg sprong veruit het beste over de balken. Bisiaux imponeerde dan weer op een oplopende strook waar hij zijn versnelling helemaal kon etaleren.

Aan het einde van de tweede ronde had de Europese kampioen voor het eerst echt lengten te pakken op al zijn concurrenten. Bisiaux was meteen vertrokken, achter hem vormde zich een groepje achtervolgers met Corsus, zijn landgenoot Seppe Van Den Boer en de Nederlander Senna Remijn. Laatstgenoemde wilde zich niet bij de zaken neerleggen en liet de Belgen ter plaatse.

REMIJN NIET TOT BIJ BISIAUX

Het was een straffe onderneming van het jonge talent dat in ploegverband voor Tormans uitkomt. Hij kwam tot op vier seconden. De kloof helemaal dichten, was echter nog wat anders. Aan het eind van ronde 4 had Remijn zijn kans verkeken: Bisiaux had weer de bovenhand op zijn eerste achtervolger en reed er verder van weg. Ondertussen sloot Wies Nuyens aan bij het groepje achter Remijn.

Het was voor Remijn vanaf dan vooral achterom kijken of er niet nog iemand terugkeerde uit de achtergrond. De Nederlander had wel nog voldoende in de tank om de achtervolgers af te houden. Corsus pakte wel uit met een versnelling in het begin van de slotronde. Nuyens viel hem nog op de nek, maar Corsus pakte wel brons. Het goud en zilver was respectievelijk voor Bisiaux en Remijn.