Wout van Aert was verrast door Mathieu van der Poel in de sprint: "Misschien had ik direct moeten aangaan"

Wout van Aert moet tevreden zijn met zilver op het WK veldrijden.

Geen vierde wereldtitel voor Wout van Aert, hij werd in de sprint geklopt door Mathieu van der Poel, die niet aanviel op de balken maar wel wachtte op de sprint en Van Aert verraste door snel aan te zetten.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar Mathieu heeft mij vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Het eerste halfuur heb ik serieus afgezien om gewoon het wiel te houden. Dat zorgde ervoor dat ik de rest van de koers naar mijn gevoel eigenlijk als een laffe renner aan het wiel hing. Het had voor mij weinig zin om te proberen omdat ik voelde dat het niets zou uithalen", zei Van Aert bij Sporza.

Verrast door Van der Poel in de sprint

“Ik was wel verrast dat Mathieu niet aanviel op de balken. Ik had de hele wedstrijd in m’n hoofd dat ik de laatste rechte lijn als tweede zou opdraaien. Maar toen ik de kop werd opgedrongen had ik geen pasklaar plan. Dat hoort bij de koers", gaf Van Aert toe.

"Mathieu was de sterkste renner in koers, maar dat betekent niet dat ik niet had kunnen winnen. Misschien had ik direct moeten aangaan. Maar ik deed het niet, dus dat is mijn fout." Van Aert trekt vrijdag naar Tenerife, waar hij dan begint aan een stage in voorbereiding van de Strade Bianche (4/03). Dat is zowel voor Van Aert als Van der Poel de eerste wegkoers.