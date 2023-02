Dan toch geen strijd met Remco Evenepoel, Tadej Pogačar niet aan de start in belangrijke koers voor zijn ploeg

Tadej Pogačar begon zijn laatste twee seizoen telkens in de UAE Tour en er werd verwacht dat hij dat dit jaar opnieuw zou doen. Daar zou dan een duel wachten met onder meer Remco Evenepoel.

Maar volgens La Gazetta dello Sport zal Pogačar dit jaar niet starten in de UAE Tour. Dat zou opmerkelijk zijn, want het land is hoofdsponsor van het team. Pogačar zou zijn seizoen starten in Spanje. Adam Yates zou mogelijk de kopman voor de ploeg worden in de UAE Tour.

Pogačar zou zijn seizoen aanvattten in de Clásica Jaén Paraiso, een gravelkoers in Andalusië op 13 februari. Twee dagen later zou hij dan starten in de Ruta del Sol (15-19 februari).

Info @Gazzetta_it - @TeamEmiratesUAE sources just confirmed us that @TamauPogi won't be at the start of Uae Tour this year. For the 2 times @LeTour winner first race of the year will be in Spain. Soon expected official confirmation of the team