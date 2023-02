Ex-wereldkampioen maakt kanonstart Intermarché-Circus-Wanty nog straffer: "Ik heb een nieuw elan gevonden"

Intermarché-Circus-Wanty kent dit seizoen een ware kanonstart. De prestaties van ex-wereldkampioen Rui Costa zit daar voor een groot deel tussen.

"Ik heb een nieuw elan gevonden sinds mijn komst bij Intermarché-Circus-Wanty. Deze ploeg gelooft in mij en dat motiveert me", zegt Rui Costa, wat ook te merken was in de slotrit in Valencia. "Deze korte rit beloofde intens te worden en dat was het geval. Op de laatste klim werd ik op achterstand gereden, maar zonder te panikeren hield ik de eerste groep als mikpunt. Daarna ben ik er in de afdaling naartoe gesprongen."

"De samenwerking vooraan was niet optimaal, want verschillende teams hadden uiteenlopende bedoelingen. De laatste 10 kilometer heb ik de groep gemotiveerd om voluit te blijven rijden en uiteindelijk zijn we erin geslaagd om het peloton voor te blijven. Het was mijn intentie om in de finale aan te vallen, om van een bocht gebruik te maken en eventueel op die manier voor de etappezege te gaan", legt de Portugees zijn plannen uit.

From Bini to Rui 💛



Stage 1 🥇

Stage 5 🥇

Final GC 🏆#VCV2023 pic.twitter.com/w0j1fBIZck February 5, 2023

Die pakten wonderwel uit: Rui Costa klopte Arensman in een sprint met twee om de ritzege en werd met een marge van 16 seconden op Ciccone ook eindwinnaar van de Ronde van Valencia. "Ik wist niet dat ik ook het eindklassement gewonnen had. Deze Volta Valenciana is een zeer mooie wedstrijd, ik ben gelukkig om deze tegen dergelijke concurrenten te winnen."

Intermarché-Circus-Wanty zit met die eindzege erbij al aan zes overwinningen dit seizoen, waarvan drie op naam van Rui Costa. "Deze seizoensstart is gewoonweg fantastisch, na onze schitterende collectieve prestatie op Mallorca gaat het feest door. Ik trek nu vol motivatie naar de Figueira Classic en de Volta Algarve, twee Portugese wedstrijden."