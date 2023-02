Herygers maakt balans na WK: "Dikke vette 9 voor seizoen Van Aert, nu ook voor Van der Poel grote onderscheiding"

De balans opmaken doe je beter pas na het WK, weet Paul Herygers. Nu dus. Van Aert en Van der Poel kunnen nu allebei terugblikken op een goed veldritseizoen.

In zijn analyse bij Sporza noemt commentator Paul Herygers de organisatie en de supporters de grootste winnaars na een grote opkomst in Hoogerheide. Het publiek kreeg ook de te verwachten clash tussen Van Aert en Van der Poel te zien. "Een groots moment. Het titanenduel stond in de sterren geschreven, de ultieme eindsprint eveneens. Een mooie climax voor het WK."

Velen stelden zich wel de vraag waarom Van Aert er geen zwaardere slotronde van maakte en waarom hij niet als eerste aanzette in de sprint. "We hebben pas na de finish antwoord gehad op die vragen. Hij zat namelijk ronden lang à bloc. Van der Poel is gewoon de terechte wereldkampioen."

VDP SPOELT VERNEDERINGEN WEG OP WK

Nochtans vertelt het seizoen in zijn geheel een ander verhaal. "Het voorspel was zonder twijfel voor onze landgenoot. Hij heeft zich heel vaak de beste crosser van de twee getoond. Dat hadden we de laatste jaren toch niet vaak gezien. Waar de Nederlander veelal de vinnigste en flukse veldrijder was, domineerde Van Aert dit seizoen de cross. Van der Poel werd pijn gedaan en bij momenten soms zelfs wat vernederd."

De rekening wordt echter pas gemaakt na het WK. "Inderdaad, en we moeten na deze WK-overwinning opnieuw concluderen dat Van der Poel een geweldig seizoen gedraaid heeft. Dit ene uur heeft een mooie laag glans aan Van der Poel zijn seizoen gegeven. Het seizoen van Van Aert haalde al een dikke vette 9 als eindscore, nu heeft ook de Nederlander die grote onderscheiding beet."