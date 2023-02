Nog andere koersen gereden: Esteban Chaves nieuwe Colombiaanse kampioen, Nederlandse Mackaij juicht in Spanje

Ook Esteban Chaves en Floortje Mackaij behoorden tot de winnaars in de koers zondag. Hun wedstrijden stonden wat in de schaduw van de Ster van Bessèges, Ronde van Valencia en het WK veldrijden, maar hun zeges tellen evenzeer.

In Colombia is het nationale kampioenschap reeds betwist. Dat gebeurde in een wegrit van 237 kilometer waarin het uiteraard aardig bergop ging en de vele Colombiaanse klimmers hun ding konden doen. Esteban Chaves van EF Education-EasyPost was de beste. Chaves had aan de aankomst een voorsprong van 32 seconden op het duo Daniel Felipe Martínez-Nairo Quintana. Martínez pakte zilver, de ploegloze Quintana brons.

GLORIE VOOR MOVISTAR-VROUWEN

Ook bij de vrouwen is er gekoerst en wel in de Vuelta CV Feminas, een Spaanse eendagskoers. Daar maakte Movistar het vooraf uitgetekende plan tot in de puntjes waar. De Nederlandse Floortje Mackaij en de Duitse kampioene Liane Lippert speelden het aanvalsspel perfect.

Net als Chaves won Mackaij solo met een voorsprong van 32 seconden aan de meet. Dat was dan ten aanzien van haar teamgenote Lippert. Enkele tellen later veroverde de Tsjechische Nikola Nosková de derde plaats.