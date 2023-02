Tadej Pogačar slaat UAE Tour over en begint seizoen in Spanje: "Fijn om nieuwe koersen te ontdekken"

Tadej Pogačar slaat zijn vertrouwde UAE Tour over.

De UAE Tour is voor UAE Team Emirates ieder jaar weer een belangrijke koers en de absolute ster van de ploeg, Tadej Pogačar, stond er dan ook elk jaar aan de start. Maar niet dit jaar.

Pogačar kiest onder meer voor de Spaanse gravelkoers Clasica Jaen Paraiso Interior (13 februari) en trekt daarna naar de Ruta del Sol (15-19 februari). Geen duel met Remco Evenepoel in de UAE Tour dus. Adam Yates, vorig jaar nog tweede in de UAE Tour en nieuw in het team van Pogačar, zal wellicht de kopman zijn bij UAE Team Emirates.

"De voorbereiding is goed geweest. Ik had in januari een beetje last van maag- en darmproblemen, wat niet erg prettig was, maar gelukkig ben ik er overheen en voel ik me gezond. Het is fijn om nieuwe koersen te ontdekken en ik kijk uit naar wat Jaen en Andalusië voor ons in petto hebben. Ik kan niet wachten om weer te gaan race", zegt de Sloveen.