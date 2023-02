Vader waarschuwde dat doorbraak er dit seizoen moest komen voor Gerben Kuypers: "We kunnen niet blijven duizenden euro's betalen"

Gerben Kuypers brak dit seizoen helemaal door in het veld en dat moest ook of het was gedaan met zijn carrière.

Het seizoen begon hij nog als amateur en werkend in een vleesfabriek. Maar Gerben Kuypers stopte met werken en zette alles op alles om zijn veldritcarrière te doen slagen. Met succes want Kuypers won de cross in Essen en werd Belgisch kampioen bij de elite zonder contract.

Kuypers gaat vanaf maart aan de slag bij Tormans in het veld en bij het opleidingsteam van Intermarché-Circus-Wanty op de weg. Dat profcontract moest er dit seizoen dan ook komen zegt Kuypers bij Sporza.

"Papa had me bij het begin van het seizoen gezegd dat dit het seizoen van de waarheid moest worden. "We steunen je graag", zei papa. "Maar we kunnen niet blijven duizenden euro's betalen."" Dit seizoen zal je voor uitschieters moeten zorgen zodat je opgevist wordt door een team. Anders zal je moeten stoppen met koersen."